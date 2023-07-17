ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام الجولة الـ34

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الأحد الستار علي الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة فقط للنادي الأهلي.

ويتصدر مهاجم الاتحاد السكندري مابولولو صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفًا، وجاء ترتيب القائمة الكالتالي:

1- مابولولو (الاتحاد السكندري)، 16 هدفًا.

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 13 هدفًا.

3- محمد حمدي ذكي (أسون): 12 هدفًا.

4- محمد شريف (الأهلي): 11 أهداف.

5- أحمد أمين قفة (إنبي)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) : 10 أهداف

6- جون أوكولي (المقاولون العرب)، فخري لاكاي (بيراميدز)، سمير فكرى (الداخلية)، محمد جريندو (المصري)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، كريم بامبو (البنك الأهلي): 9 أهداف.

7- علي معلول (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، رزقي حمرون (فاركو)، رفيق كابو (إنبي): 8 أهداف.

8- سيف الدين الجزيري (الزمالك)، حسام حسن (سموحة)، فراس شواط، ياو أنور (الإسماعيلي): 7 أهداف.

9- أحمد عبد القادر ومحمود كهربا (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، مروان حمدي (المصري)، مروان محسن (فيوتشر)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) : 6 أهداف.