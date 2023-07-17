«مهدد بانتكاسة».. شوبير يتحدث عن إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل حديثه مع الطبيب المُعالج لـ إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وذلك قبل ساعات من إعلان الأهلي المتوقع عن الصفقة بشكل رسمي.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر أثير "أون سبورت إف إم" اليوم الاثنين، أن إصابة إمام عاشور في العضلة الخلفية "ليست مزمنة، ومدة غيابه عن الملاعب 3 أشهر منذ إصابته، أي منذ شهر أبريل الماضي".

وأضاف الإعلامي: "الطبيب المُعالج أكد لي أن اللاعب إذا لم يهتم بنفسه وتأهيله خلال المرحلة الحالية، قد تحدث له انتكاسة جديدة".

وأشار حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق إلى أن إمام عاشور "بعد مرحلة التأهيل، من الممكن أن يبدأ فترة الإعداد مع الأهلي للموسم الجديد بشكل طبيعي".

ومن المنتظر أن يُعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة تعاقده رسميا مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، قادما من ميتلاند الدنماركي، كأولى تدعيمات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.