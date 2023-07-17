شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفض عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد دخوله دائرة اهتمام عدة أندية خارجية، وتمسك الكولومبي بالبقاء مع الفريق الأبيض.

وأكد أوسوريو أنه لا يفكر في أي عروض للرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة قائلاً:" لا أحد يتحدث معي عن الرحيل والعروض، فأنا مستمر مع الفريق ولن أرحل".

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، من أجل فتح ملف الاستعداد للبطولة العربية.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.