شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يخضع لفحص طبى اليوم فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى للفحص الطبي اليوم الأثنين لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس الاثنين ببطولة الدوري وفاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

وخرج الشناوى من مباراة الأهلى والمقاولون بسبب الإصابة وشارك على لطفى بديلا له.

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.