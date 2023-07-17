شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب صالح جمعة بإحضار عرض للرحيل عن النادى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولي النادى الإسماعيلى، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأصفر بالبحث عن عرض للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرفض مسئولي الإسماعيلى فكرة إستمرار صالح جمعة في صفوف الدراويش بالموسم الجديد كونه لم يقدم أي إضافية فنية لفريق الكرة رغم إمكانياته الفنية والبدنية المتميزة بجانب كثرة إصاباته في الموسم الأخير.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع صالح جمعة لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع سيراميكا في سبتمبر 2022.

في شأن أخر، رحل الثلاثى "عمر الوحش وأحمد مدبولى وأحمد عادل عبد المنعم" لاعبو النادى الإسماعيلى عن القلعة الصفراء بشكل رسمي بعد نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وعدم قيام الإدارة الصفراء بتمديد تعاقدهم.

وأسدل الستار بشكل رسمي على علاقة عمر الوحش بالإسماعيلى قبل نهاية مباريات الدوري بعد قرار الجهاز الفنى بإيقافه هو وزميله ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبان عقب المران.

كما انتهى تعاقد أحمد مدبولى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم ولم تفلح محاولات الإدارة في تمديد تعاقد اللاعب رغم كونه عنصر أساسياً في تشكيلة الدراويش طوال المواسم السابقة.

وعلى نفس الوتيرة، انتهت رحلة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلى مع الدراويش بسبب انتهاء تعاقده مع النادى حيث انضم للفريق الأصفر لمدة موسمين فقط ولم يتم تمديد التعاقد رغم مشاركة الحارس بصفة أساسية في المباريات وظهوره بشكل مميز عقب إصابة محمد فوزى الحارس الاساسى بقطع في غضروف الركبة.