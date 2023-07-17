شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يقترب من خلافة حلمى طولان فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا من العودة مره أخرى لتدريب الفريق خلفا للمدرب حلمى طولان الذى رحل عن الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

وقال حلمى طولان، خلال تصريحات إعلامية: "سيراميكا اتفق معي على الرحيل، والإدارة أبلغتني بانتهاء التعاقد، والحمد لله تحقق المطلوب في المهمة التى توليتها ووصلت بالفريق لبر الأمان فى النهاية".

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب.

واختتم فريق سيراميكا هذا الموسم بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 16 مباراة والهزيمة في 11 مباراة.