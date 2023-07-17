شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يترقب جلسة مع عبد الرازق بعد انتقاله إلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت بشكل رسمي مهمة محمد الشامي لاعب النادي الإسماعيلي مع الدراويش، وذلك بعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التى انتهت بفوز الدراويش برباعية مقابل هدف، حيث يترقب اللاعب تحديد جلسة خاصة خلال الفترة المقبلة مع ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وحصل مسئولو النادي المصري على توقيع محمد الشامي لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 3 سنوات، فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري، ليكون الشامي هو أول صفقات المصري فى الميركاتو الصيفي.

من ناحية أخرى، أجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي في الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة، ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر النادي المصري بهدف نظيف أمام سموحة في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، والتي جمعت الفريقين مساء السبت.