شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف الحدود بحثاً عن وصول الأهلى للنقطة 84 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، استشكاف فريق حرس الحدود بمشاهدة مبارياته في الدوري بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، بحثاً عن انتصار جديد يصل بالمارد الأحمر للنقطة 84 في صدارة المسابقة التي توج بطلا لها.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.