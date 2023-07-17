شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرهن احتراف محمد شريف بحسم صفقة المهاجم الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرهن مسئولو النادي الأهلي الموافقة على رحيل محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصفية، بعد تلقيه عرضاً للاحتراف من نادي فاتح جمرك التركي فى الميركاتو الصيفي الحالي، بموقفه من التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل تفاوضه مع أكثر من مهاجم أجنبي فى الصيف الحالي.

ولا يمانع مسئولو الأهلي الموافقة على خروج محمد شريف للاحتراف، حال حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن محمد شريف لم يعد الخيار الأول فى حسابات كولر الفترة الأخيرة، فى ظل اعتماده على محمود كهربا بشكل أساسي فى قيادة هجوم الفريق الأحمر، ومع التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد سيكون من الصعب مشاركة شريف بشكل أساسي مع الأهلي.

وما يدفع الأهلي للموافقة على عرض احتراف محمد شريف هو الاستقرار على عودة صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر والمعار على سيراميكا في الموسم الحالي، بعدما طلب مارسيل كولر المدير الفني عودة اللاعب من الإعارة، وقيده فى قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.