شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تدعيم 3 مراكز فى الزمالك خلال ميركاتو الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، تدعيم 3 مراكز فقط فى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، استعدادا للموسم الجديد.

وقال أوسوريو فى تصريحات صحفية، "لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم ثلاثة لاعبين، وهم مساك يلعب بقدمه اليسري، ومهاجم رقم 9 مثل إبراهيموفيتش، خاصة أن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم ولكن أريد مهاجما يستطيع أن يقف على الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".

وأضاف المدير الفني للزمالك، "أنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندرى، ولكن إذا انضم للفريق سيكون فى نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، من أجل فتح ملف الاستعداد للبطولة العربية.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.