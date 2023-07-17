شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور وسر زيارة الكابتن التاريخى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الإصابة التي يعانى منها إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركى والذى أنهى إجراءات انضمامه للأهلى. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سألت الطبيب المعالج لإمام عاشور عن حقيقة إصابته قالى اللاعب مصاب بالفعل، وكان محطوط ليه برنامج تأهيلى لمدة 12 أسبوع، ولكن اللاعب أوقف البرنامج ولم يستكمله".

وأضاف شوبير، "الطبيب بيقول إصابة إمام عاشور مش خطيرة ولكن ستصبح خطيرة لو لم ينتظم اللاعب ويستكمل برنامجه التأهيلى ستحدث انتكاسة ومشكلة".

وتابع شوبير، "الطبيب بيقول اللاعب يبدأ عادى فترة الإعداد مع الاهلى بشكل عادى وينفذ برنامجه وسيصبح جاهز للمشاركة".

وعن تعاقد الأهلى مع مهاجم أجنبى علق شوبير، "سوزا وضع قدمه اليمنى فى استاد مختار التتش، بإصرار من مارسيل كولر، المدرب السويسري كان عايز موليكا أو سوزا ومازال عند رأيه اللى ظروفه تسمح ييجى الأهلى نجيبه ولما ظروف سوزا سمحت الأهلى خلص القصة ومبقاش فى كلام عن السن ياجماعة، الراجل مقتنع بسوزا وعايزه، والأهلى نفذ طلباته".

وعن زيارة حسام عاشور للأهلى قال شوبير، "ينفع نعاتب حسام عاشور على تصرفاته ونقول غلط كلنا بنغلط لكن ده الكابتن التاريخى للأهلى، وجاب بطولات كثيرة، ولازم الأهلى يقف معاه لو عنده أزمات مادية بعد اعتزاله وكمان يوفرله شغل ده عادى جدا".