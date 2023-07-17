شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتراجع 7 مراكز فى تصنيف اللاعبات المحترفات للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 7 مراكز، فى تصنيف اللاعبين المحترفين والمحترفات، لتحتل المركز الـ 38 بعد أن كانت فى التصنيف الـ 31، وذلك بعد أن شاركت فى بطولة ويمبلدون وودعت المنافسات من الدور الأول.

وتشارك ميار شريف فى منافسات بطولة باليرمو للتنس والتى تقام بإيطاليا، حيث تخوض ميار أولى المواجهات أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس، في إطار منافسات دور الـ32.

وودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، من الدور الأول، وذلك بخسارتها على يد الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل واحدة.

وخسرت ميار شريف المجموعة الأولى، بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، والمجموعة الثانية فازت ميار بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، وفي المجموعة الثالثة، تقدمت ميار شريف في الأشواط، قبل أن تعود ماساروفا بالنتيجة وتتقدم على ميار لتُودع البطلة المصرية البطولة من الدور الأول.