شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود هانى وعبد المنعم وياسر إبراهيم أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى "محمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم"، لاعبى الفريق، فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب ثلاثى الأهلى عن مباراة المقاولون العرب بسبب حصولهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك، وانتهت المباراتان بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد، الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.