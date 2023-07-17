شكرا لقرائتكم خبر عن توصية فنية برفض استمرار حمزة الجمل فى قيادة الإسماعيلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة إسماعيل حفنى، على عدم استمرار حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة فى منصبه بالموسم الجديد، وترى اللجنة أن حمزة الجمل، رغم نجاحه فى إنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط للقسم الثانى موسمين على التوالي، إلا أن أداء الفريق تحت قيادته سيئ للغاية، بجانب أن الدراويش ودع كأس مصر تحت قيادته فى مباراة النجوم بعد قراره بإراحة أكثر من لاعب قبل اللقاء، وهى الواقعة التي أحدثت شرخاً فى العلاقة بين النادى والمدير الفنى.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بياناً تعلن من خلاله إلغاء كافة القرارات والتعيينات التى أجرتها اللجنة السابقة، برئاسة أبو بكر الحديدي، كما فوضت اللجنة اللجنة الفنية برئاسة إسماعيل حفني بوضع تشكيلات قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات للموسم الجديد وكذلك بحث مصير الإدارة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكرمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلي الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.