شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب محمد عواد بحسم مصيره مع الفريق قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد عواد حارس مرمى الفريق بحسم مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أوسوريو، فى تصريحات صحفية، إن محمد صبحي هو الحارس رقم 1 بالنسبة للفريق، ومحمد عواد رقم 2، موجهاً حديثه لمحمد عواد بأن الأخير يحتاج أن يحدد هل سيستمر مع الفريق أم لا.

واستشهد أوسوريو بالمدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى قائلا، "سبق وقال جوارديولا إن أصعب شيء أن تجعل اللاعب الذى لا يشارك جاهزاً بدنياً، ونحتاج حارساً طويلاً بطول حوالى متر و90 سم".

وأضاف مدرب الزمالك، "طلبت تواجد دكتور تغذية مصرى كى يرشح الأكل للاعبين ويفهم النظام الغذائي للمصريين".

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، من أجل فتح ملف الاستعداد للبطولة العربية.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.