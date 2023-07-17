شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملابس ترصد مكافأة مليون يورو لمنتخب مصر حال الفوز بمونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت شركة الملابس العالمية الراعية لمنتخب مصر مكافأة مالية قدرها مليون يورو للفراعنة حال الفوز ببطولة كأس العالم 2026، على أن يحصل المنتخب على 300 ألف يورو حال التأهل للمونديال، ونفس المبلغ حال الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بكوت ديفوار.

وقررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بدلا من النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها فى يناير 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الشركة تخصيص تصميم جديد لقميص المنتخب في البطولة المقبلة ولكن الشركة اعتذرت لضيق الوقت، وسيتم الانتهاء من التصميم الجديد منتصف عام 2024 على أن يظهر به الفراعنة لأول مرة في أمم أفريقيا 2025.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024، وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025، وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025، وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.