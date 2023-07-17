شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى والنقطة 90.. سر تأخر قرار إراحة نجوم الأهلى بعد حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة إراحة نجوم الفريق بعد حسم لقب الدوري المصري والفوز بالقمة، مشدداً على أنه سيتبع سياسة التدوير لإراحة اللاعبين بالتناوب، لرغبته فى إنهاء المسابقة المحلية دون هزيمة، وتحقيق رقم قياسى من النقاط، فضلاً عن انتظاره قراراً مهماً وهو إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقى، حتى يتسنى له معرفة أول ارتباط له فى الموسم الجديد.

وكان هناك اقتراح داخل النادى الأهلى يقضى بإراحة نجوم الفريق، لاسيما بعدما نجح المارد الأحمر فى تحقيق كافة بطولات هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، ولكن المدرب السويسري أصر على استكمال سياسته بإراحة النجوم بالتناوب، مع استمرار اللاعبين فى التدريبات، بهدف استكمال مشواره فى بطولة الدوري دون هزيمة حتى نهاية آخر مباراة حتى يصل للنقطة 90 وهو رقم قياسى من النقاط لم يصل له أي فريق في تاريخ الدوري المصري.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر يوم 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 54 مباراة، فازز فى 41 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 103 هدفاً وتلقت شباكهم 30، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.