شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى منتخب المصارعة يتوجهان إلى المجر لخوض بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفي لاعبا منتخب المصارعة إلى المجر لخوض معسكر لمنتخبى الحرة والرومانية، استعدادا لبطولة العالم للمصارعة، التى تقام الشهر المقبل وتنتهى 21 أغسطس.

ومن المقرر أن يستمر الثنائى فى المجر حتى يوم 28 يوليو الجارى، على أن يتوجهون إلى رومانيا للمشاركة فى المعسكر وبطولة العالم.

وكان عمرو رضا لاعب المنتخب توج ببرونزية بطولة التصنيف العالمى التى أقيمت في المجر لوزن 70 كجم.

وشاركت منتخبات المصارعة فى بطولة التصنيف برئاسة أحمد راشد، وإبراهيم عادل مصطفى حكما فى المنافسات، وتضم المصارعة الرومانى كلا من: محمد إيهاب، ومحمد على جبر، هيثم فهمى، والمدرب كمال عبده.

ومنتخب الحرة شارك بقائمة تضم كلا من: على أبو طالب مدير فنى، واللاعبون عمرو رضا، ضياء جودة، جمال عبد الناصر، وفيما يخص النسائية: محمد طلبة مدير فنى، واللاعبتان سمر حمزة وندى مدنى.