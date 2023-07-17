شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يعود للزمالك لتلبية طلبات أوسوريو فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى محمود علاء وأحمد أيمن منصور، لاعبا الزمالك المعارين للاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لتدعيم دفاع الفارس الأبيض في البطولة العربية، التي سيشارك فيها الزمالك، ويبدأ مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

ويستكمل محمود علاء برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة فى أوتار الأنكل، ويحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 10 أيام ليصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات، والانتظام فى مران الزمالك بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجارى.

فيما ودع أحمد أيمن منصور لاعبى الطلائع والجهاز الفني قبل العودة لصفوف الزمالك، لاسيما وإن أحمد منصور سيحقق رغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى طالب بضرورة التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهو ما يتميز به أحمد أيمن منصور، ليصبح التدعيم المطلوب من المدرب.

على صعيد متصل، حصل مسئولو الزمالك على رغبة محمود حمادة، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى فاركو، فى الانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع محمود حمادة على أغلب بنود التعاقد، وينتظر الزمالك حسم الصفقة مع مسئولى نادى فاركو لضم اللاعب بشكل رسمى خلال الميركاتو الجارى، ويرغب الزمالك فى عرض لاعبين من الفريق على إدارة فاركو لتسهيل عملية التفاوض وتخفيض المقابل المادى المطلوب من إدارة النادى البرتقالى نظير الاستغناء عن لاعب الوسط.