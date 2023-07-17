شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. لويس إدوارد يرحل عن المقاولون العرب بعد انتهاء عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت علاقة الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب المقاولون العرب، بقلعة الجبل الأخضر بعد رحلة استمرت لخمس مواسم وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وكان اللاعب قد انضم إلى المقاولون العرب فى موسم 2018، وخاض إدوارد 156 مباراة مع ذئاب الجبل، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23.

فيما انتهت مهمة الرباعي "أحمد فوزي، أحمد عاطف "قطة"، الحبيب أحمد حسن، وفادي فريد" مع المقاولون العرب عقب مباراة ذئاب الجبل مع النادي الأهلي فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري،ط.

وانتهت إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.

من جانبه، أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه سجل 21 لاعبا فقط في قائمة الفريق هذا الموسم ويعتمد على الناشئين وأكثر نادى دعم المنتخب الأوليمبى، وقال شوقى غريب عقب الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف: "المقاولون كان أكثر نادى أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا، أحاول أن أخرج ناشئين دائما في الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".