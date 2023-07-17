شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين نجحوا فى هز شباك الأهلى هذا الموسم.. آخرهم أوشايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادى الأهلى أرقامه المميزة في بطولة الدورى الممتاز، بعدما حقق انتصارا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما أمس الأحد.

وأحرز الأهلى 4 أهداف للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك، ولكنه تلقى هدفا جديدا ليصل عدد الأهداف التي استقبلها حتى الآن 9 أهداف، ويتبقى له 3 مباريات هذا الموسم أمام حرس الحدود والمصرى وبيراميدز.

9 لاعبين نجحوا فى هز شباك الأهلى

ونجح 9 لاعبين فقط فى هز شباك الأهلى هذا الموسم، وهم كل من النيجيرى فانوم الفريد "الداخلية"، أحمد متعب "طلائع الجيش"، عبد الكبير الوادى "فيوتشر"، أحمد شريف "فاركو"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، جون أوكلى "المقاولون العرب"، رشيد أحمد "الداخلية"، أحمد مصطفى زيزو "الزمالك" وأخيرا جوزيف أوشايا "المقاولون العرب".

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.