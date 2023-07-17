شبانة: هذا هو سر رباعية الأهلى فى المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بأداء الأهلي بالأمس أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة ٤/١.

وأشار شبانة في تصريحاته الى ان السر في نجاح الأهلي بالفوز تحت اي ظروف وفي تواجد اي عناصر يعود لسياسة التدوير التي يتبعها مارسيل كولر بالأهلي.

كما أكد شبانة على سيطرة الجهاز الفني على نجومه التي ظهرت للجميع في مشهد ركلة الجزاء الذي حاول فيه كهربا وتاو تسديد الضربة سرعان ماجاء القرار باعطاء الكرة لطاهر محمد طاهر الذي سدد الكرة داخل الشباك.

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على المقاولون بأربعة أهداف مقابل هدف اكد بها جدارته بحصد لقب الدوري.

وحصد كوكا جائزة أضفل لاعب في المباراة وقال في تصريحات عبر قناة “ الأهلي ”: “ أقاتل دائماً عندما أحصل على فرصة المشاركة مع الفريق لإثبات نفسي ”.

وتابع: “ صناعة الهدف الأول لديانج جاء بتوفيق من الله، أبذل أقصى مجهود لدي وهو أمر طبيعي لانني العب في النادي الأهلي ”.

وعن تأهل منتخب مصر الاولمبي للأولمبياد قال كوكا: “ كنا واثقين من أنفسنا خلال البطولة وحققنا انجازاً جيداً، لكن في المباراة النهائية لعبنا في أجواء وظروف مختلفة ”.