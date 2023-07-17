الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع سباليتي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي عن التعاقد مع المدرب المخضرم لوتشانو سباليتي، لتولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد القدم في دوري روشن السعودي

وكشفت تقارير صحفية عن مفاوضات بين أهلي جده وسباليتي لتولي منصب، ومن المنتظر أن يناقش المدرب الإيطالي العرض المقدم إليه في الأيام المقبلة.

ويبحث مسؤولي أهلي جده للتعاقد مع مدرب ذو خبر كبيرة بعد التعاقد مع اكثر من لاعب عالمي في الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان فريق الأهلي دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين ذو الطراز العالمي، بداية بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينيو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة إلى الثلاثي المحلي عبدالله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي.

في سياق متصل وصلت صباح اليوم الإثنين، بعثة فريق أهلي جدة السعودي، إلى النمسا، على متن طائرة خاصة، تجهيزًا للدخول في معسكر خارجي، ضمن التحضيرات للموسم المقبل 2023-2024.

قائمة أهلي جده لمعسكر النمسا

"إدوارد ميندي - عبدالرحمن الصائبي - عبدالإله عبده - محمد الربيعي - بندر الشمراني - عبدالله مسعود - عبدالله مجرشي - ريان حامد - مناف أبو يابس - عبدالباسط هندي - فهد محمد - فيصل الصبياني - إزجيان أليوسكي - إبراهيم الزبيدي - أحمد النخلي - عبدالرحمن الحصياني - أيمن فلاتة - عبدالكريم دارسي - زياد الجهني - علي الأسمري - عبدالله عطيف - رياض بودبوز - مودو بارو - ياسين الزبيدي - محمد المجحد - عبدالله المقرن - فهد الرشيدي - سميحان النابت - مراد خضري - ماركوس أمارال - حسن العلي - هيثم عسيري - روبرتو فيرمينو".