مواجهات الأهلي الثلاث المتبقية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته المؤجلة في بطولة الدوري ، بملاقاة نظيره حرس الحدود بعد غدٍ الأربعاء الموافق 19 من الشهر ذاته ثم يواجه بيراميدز يوم 23 قبل أن يختتم مبارياته بملاقاة المصري يوم 26 من الشهر الجاري.



وحقق الأهلي فوزًا عريضًا برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بالأمس لحساب منافسات الجولة 34 للدوري الممتاز الذي حسم الأحمر لقبه للمرة 43 في تاريخه، ليصل إلى النقطة 81 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري العام.

وأُعلن تتويج الأهلي رسميًا باللقب بعد وصوله إلى النقطة 75 ، مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه على الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف .

وجاء تشكيل الأهلي في لقاء الأمس أمام المقاولون كما يلي : حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس. خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.

رباعية القمة ..

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الزمالك برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس الماضي لحساب مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سجل رباعية الأحمر كل من حسين الشحات هدفين ، علي معلول هدف و محمد شريف الذي وقع على ثالث الأهداف.