زيارة ميدانية لعدد من مراكز الشباب بالغربية لمراجعة مدي تطبيق كود حمامات السباحة

ياسر رشاد - القاهرة - قامت لجنة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لمراكز الشباب؛ بزيارة مفاجئة لمركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، لمراجعة مدي تطبيق كود حمامات السباحة والمسطحات المائية الصادر من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.



تأتي هذه الزيارات الميدانية لمراكز الشباب، تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإطمئنان علي إجراءات الأمن والسلامة لمستخدمي حمامات السباحة من أعضاء مراكز الشباب ورصد اي مخالفات قد تؤدي إلي حوادث الغرف و حدوث خسائر في الأرواح.



أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الأكواد الخاصة بتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة تمت من خلال لجنة تنفيذية عليا لمبادرة - مصر بلاغرقى - والتى تترأسها الوزارة وعضوية وزارات عديدة ، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ .



وأشار الوزير إلي دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضى قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى.



وقامت اللجنة برصد بعض الملاحظات التي تم إدراجها أثناء الزيارة ضمن تقرير اللجنة و وقع عليه المستثمر الذي ينتفع من حمام السباحة وتعهد بتلافي تلك الملاحظات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه مع التأكد من استلامة لكود تشغيل حمامات السباحة والإلتزام بما جاء به.



وتخللت الجولة التفقدية للجنة وزارة الشباب والرياضة، زيارة أيضًا لكل من مركز شباب الدلجمون إدارة كفر الزيات ومركز شباب كفر كلا الباب إدارة السنطة، لمتابعة إجراءات الجمعيات العمومية بالمراكز وخطة النشاط.



وأنهت اللجنة أعمالها بالتوصيات لدي مديرية الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمراكز الشباب أثناء اتخاذ إجراءات الجمعيات العمومية.

تضمنت اللجنة المُكلفة من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من السيدة/ غيداء مصطفي نائل مدير عام مراكز الشباب، الدكتورة سهام فتحي، والأستاذ اشرف وفا مديري الإدارات بالإدارة العامة.