شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يفتح باب عودة جنش للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فاركو، دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الزمالك، حال رحيل محمد عواد عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي الجارى، خاصة أن عواد لم يشارك بصفة أساسية الفترة الأخيرة ويعتمد الفريق الأبيض على محمد صبحى في حراسة المرمى، فضلاً عن رغبة الزمالك في رحيل عواد بسبب راتبه الضخم الذى يحصل عليه.

ويعد محمود جنش أبرز المرشحين لتدعيم حراسة المرمى في الزمالك حال رحيل عواد في الانتقالات الصيفية، لاسيما أن جنش يرحب بالعودة للقلعة البيضاء من جديد، وأبدى رغبته في العودة، وهو ما يجعله أبرز المرشحين لتدعيم هذا المركز حال رحيل عواد.

وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عن تدعيم مركز حراسة المرمى مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة لحارس مرمى مميز حال رحيل محمد عواد.