شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سموحة يجدد عقد أحمد سامى وجهازه لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فى تجديد التعاقد مع أحمد سامى لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد النتائج الرائعة التى قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.

ووقع أحمد سامى وجهازه على عقود التجديد لمدة عام، وهم كل من مؤمن زكريا وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، مع البحث عن بديل لأسامة الشاذلى مدرب حراس مرمى سموحة الذى رحل عن الفريق.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويحسم مدرب سموحة اللاعبين الراحلين والباقين معه في الموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وحجز الثلاثى الأجانب وهم النيجيرى صديق أوجولا والبنينى دوكو دودو والتونسى مالك بعيو أماكنهم في قائمة سموحة في الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى قدموها مع الفريق.

ونجح سموحة في إنهاء الموسم في المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.