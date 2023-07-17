هل أنهى الأهلي ملف تمديد عقد مارسيل كولر؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادى الأهلى لإعلان تمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة موسماً آخر، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده مع الفريق، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: هل توصل الأهلى لاتفاق مع كولر على تمديد التعاقد؟

ج: توصل مسئولو النادى الأهلى لاتفاق نهائى مع كولر على تمديد التعاقد، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وأنهت إدارة الأهلى تمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم.

س: متى ينتهى تعاقد كولر مع الأهلى؟

ج: ينتهى تعاقد كولر مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل.

س: ماسبب رغبة الأهلى فى تمديد تعاقد كولر؟

ج: يرغب الأهلى في إبعاد كولر عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة، وأنهى مسئولو الأهلى ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.

س: متى تعاقد الأهلى مع كولر؟

ج: أعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

س: ماذا قدم كولر مع الأهلى؟

ج: خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 54 مباراة، فاز فى 41 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 103 هدفاً وتلقت شباكهم 30، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

س: كم بطولة حققها كولر في تاريخه التدريبى؟

ج: رفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.