شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الجولة الـ34 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رابطة الأندية المحترفة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد انتهاء مباريات الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر "فيس بوك"، "ياو أنور سجل هاتريك وساهم فى الهدف الرابع، طاهر محمد طاهر سجل هدفين وقدم مباراة ممتازة، محمود صابر سجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز، سيف تيرى سجل هدفين ليقود فريقه للتعادل.. مين هو لاعب الجولة 34".

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.