7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية، منها خضوع الشناوى لفحص طبى فى الأهلى، أوسوريو يرفض الرحيل عن الزمالك ، والاسماعيلى يطالب صالح جمعة بعروض للرحيل

طبيب المنتخب: إصابة إمام عاشور ليست مزمنة.. ويحتاج 3 شهور للعودة إلى الملاعب

تحدث محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن حقيقة الإصابة المزمنة لإمام عاشور، لاعب الزمالك السابق.

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد دخوله دائرة اهتمام عدة أندية خارجية، وتمسك الكولومبي بالبقاء مع الفريق الأبيض.

سيرجى أكا يفسخ عقده مع الإسماعيلى مقابل 2 مليون جنيه استقر الإيفواري سيرجى أكا لاعب الاسماعيلى على فسخ عقده مع القلعة الصفراء مقابل تسديد 2 مليون جنيه قيمة الشرط الموجود فى عقده مع الدراويش. ورفض سيرجى أكا فكرة الاستمرار مع الإسماعيلى فى الموسم الجديد بعد تلقيه عروضا مميزة من أندية عديدة فى الدوري المصري أبرزها من فيوتشر.

محمد الشناوى يخضع لفحص طبى اليوم فى الأهلى.. اعرف التفاصيل

يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى للفحص الطبي اليوم الأثنين لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس الاثنين ببطولة الدوري وفاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف. طالب الجهاز الفني لنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد عواد حارس مرمى الفريق بحسم مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

تلقى الأوغندي جوزيف أوشايا، ظهير أيسر المقاولون العرب، عدة عروض محلية للرحيل عن ذئاب الجبل بعد انتهاء الموسم الجارى، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريقه وانضمامه لمنتخب بلاده فى أكثر من مناسبة.

طالب مسئولي النادى الإسماعيلى، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأصفر بالبحث عن عرض للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.