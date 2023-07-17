شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سموحة يستعير مصطفى سعد ميسى موسما جديدا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، فى الحصول على خدمات مصطفى سعد ميسى لاعب الأهلى موسما جديدا على سبيل الإعارة، بعد المستويات المميزة التى ظهر عليها اللاعب فى الموسم الحالى.

وحصل سموحة على موافقة الأهلى على تجديد إعارة مصطفى سعد ميسى لموسم جديد، ليقطع الطريق على بعض الأندية التي حاولت الظفر بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، إلا أن رغبة أحمد سامى في الاحتفاظ به وإقناع اللاعب بالاستمرار داخل الفريق السكندرى حسمت التجديد.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويحسم مدرب سموحة اللاعبين الراحلين والباقين معه في الموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وحجز الثلاثى الأجانب وهم النيجيرى صديق أوجولا والبنينى دوكو دودو والتونسى مالك بعيو أماكنهم في قائمة سموحة في الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى قدموها مع الفريق.

ونجح سموحة في إنهاء الموسم في المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.