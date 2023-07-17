شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيمار بشد فى الخلفية والاختبار الطبى يحدد موقفه من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك، طبيعة الإصابة التى تعرض لها سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول، خلال مواجهة فاركو أمس الأحد، وأدت لمغادرته الملعب فى الدقيقة 52 ودخل في حالة بكاء.

وأكد المصدر، أن سيد تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وهناك شكوك حول إصابته بمزق خفيف فى العضلة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية عقب انتهاء الأجازة، لتحديد مصيره من السفر مع بعثة الزمالك إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل، استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.