شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران مانولوفيتش بناءً على رغبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم، مع الصربى زوران المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفنى، وتم استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، واستمع رئيس النادى جيداً لوجهة نظر "زوران" ورؤيته الفنية والتى أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران، بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى والسعى الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر.

وأكد زوران، لرئيس النادى أنه يرغب فى عدم الاستمرار فى مهام عمله والعودة لبلادة فى هذا التوقيت، وأصر على هذه الرغبة، مشيرا إلى أنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر فى المستقبل، معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.

وبناء على ما تقدم، فإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفنى زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التى تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة وتتمنى له كل التوفيق فى خطواته القادمة.