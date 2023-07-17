«عشان يعرفوا ايه اللي حصل مع الزمالك».. مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر بحقه قرارا بالعزل من منصبه مؤخرًا، عن تنظيم مؤتمرًا صحفيا مساء الخميس المقبل، للكشف عن ماذا يحدث لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام.

وقال مرتضي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، من أمام محكمة جنايات الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، عقب حضوره جلسة محاكمته في قضية اتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه أخد عهد على نفسه أنه لن يتحدث عن ماذا يحدث في نادي الزمالك حتى آخر مباراة للفريق في الدوري المصري، حتى لا يتأثر.

وأضاف أنه سوف يقوم بدعوة جميع القنوات والصفحات المؤيدة للنادي والمعارضة لحضور المؤتمر الصحفي: "عشان يعرفوا ايه اللي حصل مع نادي الزمالك".

وفي وقت سابق اليوم، قررت محكمة جنايات الاقتصادية حجز محاكمة مرتضى منصور، في قضية اتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء التفتيش على النادي، لجلسة 21 أغسطس للحكم.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.

وتُنظر القضية أمام محكمة جنايات الاقتصادية بدلًا من الجنح، لأنها الواقعة ضد موظف عمومي.

وقضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

وأفرجت السلطات المعنية عن مرتضى منصور بعد قضائه عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون.