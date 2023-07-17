شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن التعاقد مع المغربى عبد اللطيف بن قسو لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد. ونشر الحساب الرسمي لنادى سموحة عبر "فيس بوك" صورا للاعب مع مجلس سموحة، معلقا عليها: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.. مرحبًا بك فى الموج الأرزق".

ونجح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فى تجديد التعاقد مع أحمد سامى لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.

ووقع أحمد سامى وجهازه على عقود التجديد لمدة عام، وهم كل من مؤمن زكريا وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى.

وحصل سموحة على موافقة الأهلى على تجديد إعارة مصطفى سعد ميسى لموسم جديد، ليقطع الطريق على بعض الأندية التي حاولت الظفر بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، إلا أن رغبة أحمد سامى في الاحتفاظ به وإقناع اللاعب بالاستمرار داخل الفريق السكندرى حسمت التجديد.

وجدد أحمد سامى عقده مع سموحة لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى في الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.