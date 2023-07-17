شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلي فى كأس مصر لعدم وجود لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادي الداخلية خطاباً إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها 30 من الشهر الجاري.

من جانبه قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الداخلية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن النادي طلب تأجيل مباراة الأهلي لعدم وجود لاعبين فى الفريق، حيث لا يوجد سوى 8 لاعبين فقط، وباقي اللاعبين انتهت عقودهم، بالإضافة إلى انتهاء إعارة اللاعبين المعارين بنهاية الدوري وعودتهم لأنديتهم مرة أخرى.

وأضاف دسوقي، أن النادي أرسل خطابا آخر إلى النادي الأهلي يطلب فيه تأجيل المباراة، مشيرا إلى أن عدم موافقة اتحاد الكرة بتأجيل المباراة ستكون مباراة من طرف واحد فقط، ولا تليق بربع نهائي كأس مصر، وستكون أشبه بمباراة الأهلي والجونة عندما قرر الأخير بمشاركة اللاعبين الصغار وانتهت 13 صفر لصالح الأهلي.

وتمكن نادي الداخلية من البقاء في دوري الأضواء بعد منافسة شرسة مع فريقي أسوان وغزل المحلة.