شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يضم حارس المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو البنك الأهلى فى ضم حسن شاهين حارس مرمي المقاولون العرب، فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ذئاب الجبل بنهاية الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يعلن نادي البنك الأهلي ضم حارس مرمى المقاولون بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأ مسئولو نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الفريق مع الجهاز الفني بقيادة القبرصي بابا فاسيليو عقب ضمان بقاء الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وأنهي فريق البنك الأهلى بطولة الدوري فى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.