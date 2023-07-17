وفد الزوراء العراقي يصل القاهرة للتعاقد مع خالد جلال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول وفد من قبل نادي الزوراء العراقي، من أجل إبرام التعاقد مع خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، وقيادة الفريق من النواحي الفنية، لاسيما أنه يمتلك العديد من الخبرات.

ويمتلك خالد جلال، العديد من العروض الخارجية والمحلية، حيث دخل نادي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في مفاوضات معه من أجل إبرام التعاقد خلال الفترة الحالية، وتوليته القيادة الفنية، لاسيما أنه لم يحسم موقفه حتى الان من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

وكانت آخر تجربة لخالد جلال هي قيادة البنك الأهلي في الفترة من فبراير 2021 وحتى ديسمبر 2022، حيث قاد خالد جلال البنك الأهلي في 59 مباراة ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 24 تعادل.

احتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة .