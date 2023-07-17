صفقة مغربية تدعم صفوف سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر تعاقده اليوم الإثنين مع المغربي عبد اللطيف بن قسو ليدعم الفريق الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة صورا للاعب على "فيسبوك"، علق عليها: "نادي سموحة تعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو في الصفوف الأولى لفريق كرة القدم.. أهلا بكم في الموج الأزرق".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة من قد نجح في وقت سابق بتمديد عقد أحمد سامي لموسم جديد لإدارة الإسكندرية الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق وتمكن من إخراج الفريق من معركة الهبوط.

وقع أحمد سامي وموظفيه على تمديد العقود لمدة عام واحد. وهم مؤمن زكريا ، صلاح أمين ، وأحمد حسن مكي ، مساعدون ، عبد الباري المليجي ، مدير إدارة ، عمرو إسماعيل ، مدير شؤون اللاعبين ، عادل محجوب ، إداري ، محمد عبد. جواد طبيب ومفيد خليل اخصائي علاج طبيعي وابو الحسن مدير مالي.