رياض محرز يضغط على مانشستر سيتي للانتقال لـ الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الغموض حول مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة القليلة الماضية باقتراب اللاعب من أهلي جدة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الأهلي تستهدف التعاقد مع محرز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الاهتمام القوي من قبل الجانب السعودي.

وأوضحت أن إدارة قلعة الكؤوس تسعى لتدعيم الفريق خلال الميركاتو، من أجل العودة مرة أخري لمنصات التتويج.

في سياق متصل، كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن وكلاء رياض محرز طلبوا عقد جلسة مع إدارة مانشستر سيتي، وذلك لمناقشة تفاصيل انتقال الدولي الجزائري لأهلي جدة السعودي.

وأوضح أن هناك محادثات ثنائية بين وكلاء محارب الصحراء والسيتي من أجل انتقال محرز للأهلي خلال الفترة المقبلة، حتى يتقدم أهلي جدة بعرض رسمي للدولي الجزائري.

الجدير بالذكر أن رياض محرز نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، حيث حصل على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، خلال الموسم المنصرم.