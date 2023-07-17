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اتحاد جدة السعودي يفاوض نجم الاتفاق بالميركاتو

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ياسر رشاد - القاهرة -  يدخل مسؤولو اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة مع نظيره الاتفاق من أجل الحصول على خدمات علي هزازي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

 

 

 الاتحاد السعودي يغازل “ علي هزازي” نجم الاتفاق 

 ويكثف الاتحاد السعودي محادثاته لشراء المدة المتبقية من عقد علي هزازي ويضع عرضًا مغريًا يقدر بمبلغ 5 ملايين ريال، بجانب حصول اللاعب على قيمة عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين المبرم بينهما.

الاتحاد السعودي

 وربما ستظل صفقة علي هزازي معلقة بين الطرفين لحين الوصول إلى حل يرضي الجميع لإتمام إبرام التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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علي هزازي

 

 ونجحت إدارة الاتحاد السعودي في  الحصول على خدمات اللاعب سلطان فرحان قادمًا من صفوف الرائد، في عقد يمتد إلى ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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