ديوكوفيتش يعلق على خسارة نهائي ويمبلدون

ياسر رشاد - القاهرة - علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على خسارة لقب ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، في المباراة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، بالأمس الأحد.

وتغني الصربي بالإمكانيات التي يتمتع بها الإسباني، حيث أكد أن اللاعب يمتلك أسلوبًا مميزًا يجمع بينه وبين الثنائي فيدرر ونادال.

ديوكوفيتش: ألكاراز لاعب متكامل للغاية

تحدث ديوكوفيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "الإسباني يمتلك مزيجًا في أسلوب اللعب بين روجر "فيدرر"، ورافا "نادال"، وبيني".

وتابع:" أنا أتفق مع ذلك، هو يملك الأفضل في أسلوب لعبنا نحن الثلاثة".

وأردف: "ألكاراز يملك قوة ذهنية كبيرة ونضوج هائل بالنظر للاعب يبلغ من العمر 20 عامًا، الأمر مذهل".

وأكمل:"اللاعب يمتلك العقلية والتنافسية والروح القتالية التي تواجدت لدى رافا لسنوات، كما لديه الضربات الخلفية بالانزلاق وبعض التشابهات مع ضرباتي".

وأضاف:"لم يسبق لي أن واجهت لاعب تنس مثله طوال مسيرتي، روجر ورافا كان لديهما نقاط القوة والضعف، كارلوس لاعب متكامل للغاية".

بينما تحدث عن المنافسة مع ألكاراز، فقال: "الإسباني سيتواجد في الجولة لفترة، لا أعرف كم تبقى لي، تواجهنا فقط 3 مرات في 3 مباريات تنافسية للغاية".

وأتم ديوكوفيتش، تصريحاته، فقال:"أتمنى أن نتواجه في أمريكا المفتوحة، لم لا؟ سيكون ذلك جيدًا للرياضة أن يتواجه المصنف الأول والثاني في مباراة من 5 مجموعات وتمتد لـ5 ساعات. لا يوجد أفضل من ذلك".