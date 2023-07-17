حلمي طولان يفتح النار على رئيس نادي سيراميكا كليوباترا (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم حلمى طولان المدير الفني الراحل عن سيراميكا كليوبترا صباح اليوم الإثنين عقب رحيله من الفريق، أحد رؤوساء الأندية مصرية لسبب غامض.

نشر حلمي طولان على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة غامضة يُهاجم أحد الروساء لم يٌعلن عن اسمه قائلًا : "رئيس نادي مريض نفسي وعقدته حلمي طولان لأني وضعته في حجمه الطبيعي ولا يقارن بمن سبقوه من العظماء في رئاسة هذا النادي فهو صعلوك".

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانًا صحفيًّا بشأن فسخ التعاقد مع حلمي طولان، وجاء البيان قائلًا : “في إطار العلاقات الطيبة بين نادي سيراميكا كليوباترا”.

أتم البيان والكابتن حلمي طولان، توصل الطرفان لصيغة توافقية لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

تتمنى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التوفيق للكابتن حلمي طولان في خطوته المقبلة.

أشارت تقارير صحفية، إدارة سيراميكا كليوباترا تبدأ في التعاقد مع حسام العشري المدير السابق لنادي فاركو لتولي زمام الفريق خلال الفترة المقبلة.

حلمى طولان:

نجح حلمي طولان مع سيراميكا كليوباترا بقاء الفريق في الدوري المصري بعد صراع شرس على الهبوط .