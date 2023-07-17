تعرف علي تشكيل الجهاز الفنى بنادي المنصورة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن نادي المنصورة عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لعبداللطيف الدوماني المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل 2024/2023.

تشكيل الجهاز الفنى بنادى المنصورة

ويضمالجهاز الفني المعاون لعبداللطيف الدوماني عمر اسلام في منصب المدرب العام وجابر الجرايحي مدرب لحراس المرمي وخالد عبدالرازق محلل أداء ومحمد كشك معد بدني ودكتور محمود السروجي طبيب الفريق ومحمد مصطفي وعادل حسن علاج طبيعي وإسماعيل عبدالغفار مدلك ومحمد صدقي مدير اداري وتامر حافظ مدير شئون لاعبين.

وجاء تعيين عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا للمنصورة خلفا لياسر الكناني الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

ويتبني نادي المنصورة برئاسة العميد محمد بسيوني فكرة الغاء دزري المحترفين المزمع اقامته الموسم القادم .. وكان 67 نادي من أندية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم عقدوا إجتماع اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 بمقر النادي الأولمبي بالإسكندرية بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ ناصر الشاذلي رئيس النادي الأولمبي لمناقشة قرار الأندية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإقرار نظام دوري المحترفين للقسم الثاني وتغيير شكل المسابقات بما يخالف نص لائحة النظام الأساسي.

وبناء على الإجتماع الذي عقد بمقر اتحاد كرة القدم يوم 10 يوليو 2023 بحضور 38 نادي وحضور الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة اللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبوالوفا والأستاذ إيهاب الكومي والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم والمستشار محمد الماشطا المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن الحضور مفوض من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة للاجتماع مع الأندية وبناء عليه انتهى الاجتماع على اتفاق السادة مندوبي مجلس إدارة الاتحاد مع الأندية الحضور على تأجيل دوري المحترفين وعدم تطبيقه في الموسم القادم على أن يتم تقديم مقترحان ليتم عرضهم على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار رسميا .

وبناء على ما تم وعدم دعوة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لعقد الجمعية العمومية الغير عادية قررت الأندية تحديد يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 لإقامة الجمعية العمومية الغير عادية بمقر اتحاد كرة القدم بالجزيرة بناء على نص المادة 33 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة بعد عدم دعوة اتحاد الكرة للجمعية العمومية للانعقاد وتجاهل طلب 50 نادي يوم 21 يونيو الماضي 2023 على أن يتم تفويض النائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانة لتوجيه الدعوة والإعلان باحد الجرائد القومية على أن يتم اخطار اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكافة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها.

وتؤكد الأندية الحاضرة للاجتماع اليوم بنادي الأوليمبي أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتجهيز لعقد جمعية عمومية غير عادية انتظارا لقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر أن يعقد خلال الساعات القادمة لإعلان القرار الرسمي بناء على الاتفاق الذي تم يوم في اجتماع يوم 10 يوليو بمقر اتحاد كرة القدم.

وتؤكد الأندية أن موقفها الرافض لدوري المحترفين للقسم الثاتي لم يكن وليد اللحظة وإنما مثبت قبل انطلاق الموسم بالاجتماع الذي عقد بنادي بلدية المحلة يوم 28 يوليو 2022 والاجتماع الذي عقد بنادي المنصورة يوم 20 أغسطس 2022 والاجتماع الذي عقد يوم 2 سبتمبر 2022 بنادي النصر والاجتماع الذي عقد يوم 14 سبتمبر 2022 بأحد فنادق القاهرة ثم طلبات عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 سبتمبر 2022 من أكثر من 20 نادي لرفض قرار تطبيق النظام الجديد.

وأيضا الاجتماع الذي عقد يوم 21 سبتمبر 2022 مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد أبوالوفا والأستاذ إيهاب الكومي والأستاذة دينا الرفاعي مع اللجنة المشكلة من الأندية والتي أكدت رفض هذا النظام ماليا وفنيا وإداريا قبل انطلاق الموسم.

بناء على ما سبق تؤكد الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أنها تتمسك بالحق القانوني في عرض المقترح على الجمعية العمومية والتصويت عليه وفقا لما ينص عليه الدستور المصري وقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

وقررت الأندية تشكيل لجنة قانونية للدعوة للجمعية العمومية مكونة من النائب طارق السعيد المستشار جمال عويس الدكتور حمدي مرزوق ، وتشكيل لجنة لعمل تصور لشكل الدوري للموسم القادم من المهندس الخضر إبراهيم والأستاذ أحمد جوهر والعمدة عدلي رسلان والأستاذ أشرف سعد والكابتن ناصر الشاذلي والأستاذ محمد نافع والعميد محمد بسيوني وضم الأندية التي ترغب في المشاركة في وضع التصور وقررت الأندية تعيين الأستاذ أحمد الأحمر متحدث رسمي بإسم الأندية أعضاء الجمعية العمومية.