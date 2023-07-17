نيوكاسل الإنجليزي صداع في رأس مشجعي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت أنباء صحفية عن وجود حالة من غضب فى الشارع الرياضة السعودي عقب الأنباء التى أدلى بها إيدي هاو مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وحديثه عن الدوري السعودي.

أكد إيدي هاو أنه تم فتح الباب أمام انضمام نجوم الدوري السعودي على سبيل الإعارة بعد أن تأكد مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب غياب قدرت مدته لـ 20 عامًا.

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها المقبلة فيما لم يبرم التعاقد سوى مع اللاعب ساندرو تونالي قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالى.

إيدي هاو يغازل رونالدو إلى نيوكاسل:

تحدَّث إيدي هاو المدير الفنى لنادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فى تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن إمكانية استعارة بعض نجوم من الدوري السعودي نظرًا لمشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي فى الفترة الأخيرة على 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وتقدين الدعم لهم عن طريق التعاقد مع نجوم عالميين أبرزهم بنزيما، وكانتي، ونيفيز، وكوليبالي، وإدوارد ميندي، وفيرمينو.