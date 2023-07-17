اخبار الرياضه

لافيينا يضم لاعب الاوليمبي ويهدد باللجوء للفيفا لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن نادي لاڤيينا عن ضم عمر المختار لاعب خط وسط مدافع نادى الاوليمبي في اطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2024/2023.

 

 

عمر المختار صفقة لافيينا الجديدة فى الميركاتو 

وانضم المختار لفريق لافيينا في صفقة انتقال حر وهو من مواليد ٩٩ ومن العناصر المميزة فى فريقه ولعب في نادي بني سويف وناشئين مغاغه.

 

عمر المختار 

 

e17d5e4430.jpg
عمر المختار 

من ناحية اخري اعلن مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني لالغاء دورى المحترفين والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة 

ويؤكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا ان اى مساس بدورى المحترفين سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الالغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للاندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين كذلك الضرر المادى والمعنوي الذى سيقع على الفرق التى وصلت للدورى املا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى 

كما يؤكد البيان أن اندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قراراً مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصري

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا