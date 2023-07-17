الشباب والرياضة تصل ثاني المحافظات الحدودية لتنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا"

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، وذلك بمحافظة جنوب سيناء.

يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية ، وسيتم اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وتخرص وزارة الشباب والرياضة علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كافة المجالات، وذلك

بمحافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان"، حيث بدأ التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

ويمكن للشباب الراغب في المشاركه في التدريبات التي تقدمها المبادرة بمحافظة جنوب سيناء التسجيل من خلال الرابط التالي او من خلال مديرية الشباب والرياضة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA0KpdqE41n04ItYXLjdTW3VLz-UTftmkw47m0sT4SrlWxug/viewform?usp=pp_url