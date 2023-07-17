النصر السعودي يزاحم باريس على ضم ياسين بونو

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب النصر السعودي في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في التعاقد مع صفقات مميزة وكبيرة أبرزها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النصر يبحث التعاقد مع ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن إدارة العالمي ترغب في استغلال كريستيانو رونالدو ضمن صفوفها من أجل إقناع اللاعب المغربي بالانضمام للنصر خلال الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن يتمسك باستمرار بونو مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الأندلسي ومنتخب بلاده.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد كشفت أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض لـ إشبيلية من أجل التعاقد مع حارس المرمى ياسين بونو، مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت إلى أن عرض البي أس جي تم رفضه من قبل النادي الأندلسي، حيث يرغب الأخير في الحصول على 20 مليون يورو، بجانب عدد من المتغيرات من وراء صفقة أسد الأطلس.

جدير بالذكر أن عقد ياسين بونو مع إشبيلية ينتهي في صيف 2025 المقبل، حيث لعب في 140 مباراة مع الفريق الأندلسي حتى الآن، وتوج ببطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، بجانب مساهمته في وصول المنتخب المغربي للمركز الرابع بكأس العالم قطر 2022 الماضي.