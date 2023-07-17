شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عوض: واجهنا موسماً صعباً وكنا الأقرب للفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عوض، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، أن جميع اللاعبين أدوا مباراة جيدة أمام نادى الزمالك أمس فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال عوض، "لعبنا مباراة قوية أمام خصم كبير مثل نادى الزمالك، ونجحنا فى الظهور بشكل جيد، وتحقيق نتيجة مرضية إلى حد ما، وكنا الأقرب للفوز بالمباراة خصوصاً فى الشوط الثانى، وكنا الأقرب لتسجيل الهدف الثالث فى مرمى الزمالك".

وأضاف، "واجهنا موسماً صعباً والمنافسة فى بطولة الدورى تزداد صعوبة كل موسم عن الآخر، وأرى المنافسة فى الموسم المقبل ستكون أكثر صعوبة عن الموسم الماضي".

واختتم، "فاركو حقق نتائج طيبة خلال هذا الموسم ونجحنا فى الظهور بشكل جيد فى ظل الغيابات التى كانت تواجه الفريق على مدار العام".