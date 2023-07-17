شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع أحمد متعب لمدة 3 سنوات بعد انتهاء الإعارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أحمد متعب لاعب الشرقية للدخان لمدة ثلاثة مواسم بعد انتهاء الإعارة، ووقع اللاعب على العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

ولعب أحمد متعب فى صفوف الطلائع هذا الموسم معاراً من الشرقية للدخان، وأوصى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع باستمرار اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائي، وهو ما نجحت فيه إدارة الطلائع بعد مفاوضات مع نادي الشرقية الدخان واللاعب.

من جهته سلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة لمتابعة ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى في أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لإنطلاق مباريات الدوري الجديد.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.